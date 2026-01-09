19:58
Власть

В ООН сожалеют о решении США выйти из десятков международных организаций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением Соединенных Штатов выйти из ряда структур Организации Объединенных Наций.

«Взносы в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций и бюджет операций по поддержанию мира, утвержденные Генеральной Ассамблеей, являются юридическим обязательством в соответствии с Уставом ООН для всех государств-членов, включая Соединенные Штаты», — говорится в заявлении.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях. В их числе 31 структура Организации Объединенных Наций (ООН).

В их числе:

  • Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), который поддерживает охрану материнского и детского здоровья и борется с сексуальным и гендерным насилием;
  • Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), способствующая глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата;
  • Фонд демократии ООН, финансирующий и поддерживающий проекты гражданского общества в сфере демократического развития;
  • другие подразделения секретариата ООН, расположенные в Нью-Йорке и в других местах, в том числе занимающиеся вопросами защиты детей в условиях вооруженных конфликтов и прекращения использования сексуального насилия как орудия войны.

В перечень также входят четыре из пяти региональных комиссий ООН (для Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной Азии, Африки, а также Латинской Америки и Карибского бассейна), которые являются ключевыми платформами многостороннего сотрудничества.

Однако, как подчеркнул генсек ООН, несмотря на решение США, работа организации продолжится.

«Все структуры ООН будут продолжать выполнять свои мандаты, предоставленные государствами-членами, — говорится в заявлении Антониу Гутерриша. — Организация Объединенных Наций несет ответственность перед теми, кто полагается на нашу работу. Мы будем и дальше выполнять возложенные на нас задачи».

Как уточняется, на 2026 год Генеральная Ассамблея утвердила регулярный бюджет в размере $3,45 миллиарда, что представляет собой резкое сокращение по сравнению с предыдущими годами, включая уменьшение финансовых ресурсов на 15 процентов и почти 19-процентное сокращение численности персонала.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357327/
