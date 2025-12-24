12:00
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

На финансирование спорта в КР в 2025 году выделено 2,5 миллиарда сомов

На финансирование спорта в Кыргызстане в 2025 году выделено 2,5 миллиарда сомов. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, для сравнения, в 2020-м эта сумма составляла 800 миллионов сомов.

В течение года реализована мера по повышению заработной платы тренеров на 30 процентов, что стало одним из ключевых шагов по поддержке кадров в сфере физической культуры и спорта, рассказал Адылбек Касымалиев.

Он проинформировал, что также велась активная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Начато строительство малой спортивной арены «Жаштык» на 5 тысяч зрительских мест, стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда сомов.

В течение года велось возведение футбольного стадиона «Бишкек-Арена», рассчитанного на 51 тысячу зрителей. В городе Манасе строили спортивный дворец на 5 тысяч 200 мест, стоимость которого оценивается в 1 миллиард сомов.

«Все эти меры реализованы в рамках реформирования системы управления спортивной отраслью и создания Государственного агентства по физической культуре и спорту, что позволило системно подойти к развитию массового и профессионального спорта в стране», — добавил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355786/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана
Спортивные итоги года. Главные победы кыргызстанцев в 2025-м
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
«Аргамак» признана лучшей федерацией 2025 года
Президент Азербайджана пообещал поддерживать проекты в Кыргызстане
Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году
Лионель Месси побил рекорд венгерского футболиста Пушкаша по голевым передачам
Мэр Бишкека сыграл в настольный теннис с юными спортсменами
Спортсмены из КР выиграли 11 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ
ЮНЭЙДС: В борьбе с ВИЧ наступил самый серьезный кризис за последние годы
Популярные новости
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
24 декабря, среда
11:55
Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон» Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
11:50
Деполитизация силовиков, реформы, демократия. Что предлагал Путину Дмитрий Козак
11:49
Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке
11:45
Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев
11:41
Кабмин предлагает ввести новые сборы для актуариев и страховых брокеров