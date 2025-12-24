На финансирование спорта в КР в 2025 году выделено 2,5 миллиарда сомов

На финансирование спорта в Кыргызстане в 2025 году выделено 2,5 миллиарда сомов. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, для сравнения, в 2020-м эта сумма составляла 800 миллионов сомов.

В течение года реализована мера по повышению заработной платы тренеров на 30 процентов, что стало одним из ключевых шагов по поддержке кадров в сфере физической культуры и спорта, рассказал Адылбек Касымалиев.

Он проинформировал, что также велась активная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Начато строительство малой спортивной арены «Жаштык» на 5 тысяч зрительских мест, стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда сомов.

В течение года велось возведение футбольного стадиона «Бишкек-Арена», рассчитанного на 51 тысячу зрителей. В городе Манасе строили спортивный дворец на 5 тысяч 200 мест, стоимость которого оценивается в 1 миллиард сомов.

«Все эти меры реализованы в рамках реформирования системы управления спортивной отраслью и создания Государственного агентства по физической культуре и спорту, что позволило системно подойти к развитию массового и профессионального спорта в стране», — добавил глава кабмина.