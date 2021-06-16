Повторные выборы. УВД Токмака не нашло нарушений в действиях мэра

УВД Токмака не нашло нарушений в действиях мэра Данияра Амангелдиева. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, милиция провела проверку по жалобе жительницы города на квартальную Таскиру Хамидулину. Заявительница указала, что по участку средней школы № 1 Хамидулина якобы была замечена в проведении агитационных действий, подкупе голосов в пользу Данияра Амангелдиева. Последний является членом партии «Эмгек». Обратившаяся сообщила, что квартальная ходила по домам избирателей и собирала паспорта, обещая деньги взамен. В типографии «Колорит» с паспортов снимали копии.

В УВД Токмака отметили: проверку провели и подтверждения не нашли, производство по делу прекращено.

Однако координационная группа оперативного реагирования ЦИК повторно направила материалы в следственную службу МВД.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИК 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.