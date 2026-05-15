15:14
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Власть

В Токмоке остановили строительство оздоровительного комплекса

В Токмоке приостановили строительство оздоровительного комплекса, возводившегося с нарушением законодательства. Об этом сообщили в Государственном департаменте архитектурно-строительного контроля.

Проверку провело Чуйское региональное управление ведомства в рамках постоянного мониторинга строительных объектов.

Нарушения выявили на объекте по улице Ленина, 298. По данным департамента, гражданин Х.Б.Х. вел строительно-монтажные работы без необходимых проектных и разрешительных документов.

В ведомстве отметили, что это является грубым нарушением Закона «О градостроительстве и архитектуре».

По итогам проверки владельцу выдали предписание об устранении нарушений и наложили штраф в размере 200 тысяч сомов.

Кроме того, строительство объекта полностью остановили до оформления всех необходимых документов.

Госдепартамент напомнил застройщикам о необходимости заранее получать разрешительные документы и строго соблюдать требования законодательства при строительстве объектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373969/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Будут лифты. В Кыргызстане начали строить четырехэтажные школы
Не все подрядчики добросовестные — Минстрой о качестве новых объектов
Солнечные панели на крышах зданий узаконят в Кыргызстане
Парковки у домов узаконят. Минстрой вынес новые нормы на обсуждение
Депутат выступила против сноса киосков в микрорайонах Бишкека
Сроки сорваны. Министр сделал предупреждение подрядчику на «Манас-Ордо»
Около 30 миллионов квадратов жилья и других объектов строят в Кыргызстане
Министр строительства Кыргызстана рассказал о борьбе с коррупцией и реформах
Засыпка Иссык-Куля ради пятизвездочных отелей. Комментарий Минстроя
Государство вмешалось в долгострой, проблемные объекты в КР перезапустят
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за&nbsp;сталкинг В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
15:02
В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной...
14:53
Президента Кыргызстана призывают посмертно реабилитировать Азимжана Аскарова
14:39
Жапаров и Мирзиеев обсудили усиление союза Кыргызстана и Узбекистана
14:35
FIFA взорвала фанатов составом шоу финала ЧМ — на сцене Мадонна, Шакира и BTS
14:34
Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки