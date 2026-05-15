В Токмоке остановили строительство оздоровительного комплекса

В Токмоке приостановили строительство оздоровительного комплекса, возводившегося с нарушением законодательства. Об этом сообщили в Государственном департаменте архитектурно-строительного контроля.

Проверку провело Чуйское региональное управление ведомства в рамках постоянного мониторинга строительных объектов.

Нарушения выявили на объекте по улице Ленина, 298. По данным департамента, гражданин Х.Б.Х. вел строительно-монтажные работы без необходимых проектных и разрешительных документов.

В ведомстве отметили, что это является грубым нарушением Закона «О градостроительстве и архитектуре».

По итогам проверки владельцу выдали предписание об устранении нарушений и наложили штраф в размере 200 тысяч сомов.

Кроме того, строительство объекта полностью остановили до оформления всех необходимых документов.

Госдепартамент напомнил застройщикам о необходимости заранее получать разрешительные документы и строго соблюдать требования законодательства при строительстве объектов.