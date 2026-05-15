От Спящего Будды до несторианских церквей: как в Кыргызстане откапывают историю

Древние буддийские храмы, несторианские церкви и исламские минареты — Чуйская долина хранит памятники сразу нескольких мировых религий. Как идут раскопки в столицах древних тюркских каганатов и почему главные артефакты до сих пор хранятся в России — в репортаже 24.kg с историко-археологического тура.

Маршрут протяженностью более 140 километров прошел через Иссык-Атинский и Чуйский районы, где находятся городища Красная Речка и Ак-Бешим и башня Бурана. Все три памятника включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как значимые объекты Великого шелкового пути.

Городище Красная Речка

Первая остановка — Краснореченское городище в 36 километрах к востоку от Бишкека. Здесь некогда процветал средневековый Навекат — крупный торговый и культурный центр древнетюркских каганатов на Великом шелковом пути VI-XII веков.

Городище занимало до 20 квадратных километров: цитадель, два шахристана, обширный пригород с «длинными стенами», керамический водопровод и очистные колодцы.





В буддийском храме нашли золотую и серебряную скульптуру бодхисаттвы Авалокитешвары, гранитную стелу с буддийской иконографией, тексты письмом брахми.

Жемчужина коллекции — 13-метровая скульптура «Спящий Будда», обнаруженная в 1961 году и уникальная для всего Семиречья. Сейчас она в хранилище Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

«Эрмитаж готов вернуть статую при соблюдении всех необходимых условий. Требуется специально оборудованное помещение с поддержанием определенного температурного режима и уровня влажности. Скульптура выполнена из глины с красочным покрытием — крайне чувствительный и хрупкий экспонат», — рассказала директор Научно-исследовательского и проектного института «Кыргызреставрация» Айдай Сулайманова.







Ее полностью восстановили только после строительства специального зала в Национальном музее древностей. Реставрация длилась два года и стала возможной благодаря международной поддержке — США и Япония выделили около $290 тысяч.

Так что возвращение и сохранение подобных экспонатов требует не только необходимой инфраструктуры, но и серьезных финансовых вложений.

Городище Ак-Бешим (Суяб)

В 6 километрах к юго-западу от Токмока расположено городище Ак-Бешим — бывшая столица Западно-Тюркского каганата VI-XI веков и один из ключевых центров Великого шелкового пути.

Известный буддийский монах, философ и ученый Сюаньцзан писал, что в 630 году посетил это место, и династия Тан построила здесь «Гарнизон Суяб» в качестве опорного пункта для продвижения на запад во второй половине VII века.

















Обнаруженный здесь комплекс христианских церквей несторианского толка не имеет аналогов в Центральной Азии. Бакыт Аманбаева

В начале мая у раскопок христианских церквей на участке «Шахристан-2» обнаружили буддийский храм: лестницы, пандус, черепицу и платформу из обожженного кирпича, характерные для храмового строительства эпохи Тан.

«По съемкам 1960-х годов мы вскрыли эти места и обнаружили храм, который относится к VII веку. В китайских источниках есть упоминание, что в 690-х годах императрица династии Тан У Хоу построила здесь буддийский храм. Обнаружен храм коридорного типа длиной 30 метров и шириной 6 метров и храмовый комплекс, огороженный стеной шириной 30 метров и длиной 120 метров. Найдены фрагменты облачения Будды», — рассказал археолог, научный сотрудник Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Эмиль Султанов.









Объект вызывает особый интерес у туристов из Китая. По словам заместителя министра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминова, в прошлом году городище и музей посетили около 6 тысяч туристов.

Башня Бурана

Последней точкой маршрута стала башня Бурана — памятник эпохи Караханидов в 15 километрах к юго-западу от Токмока.

Возведенная в X-XI веках, в период распространения ислама среди тюркских народов Жетысу, она является одним из древнейших башенных сооружений Центральной Азии. Высота — 14 метров, на четырехугольном фундаменте восьмигранное основание, переходящее в цилиндр с внутренней винтовой лестницей и орнаментальной кладкой фасада.













После реставрации 1971-1976 годов рядом с башней разбит открытый музей с коллекцией каменных балбалов.

Объединит ли новый туристический объект три объекта

Тур по трем историко-археологическим объектам Чуйской области организовало Министерство культуры, информации и молодежной политики. Заместитель главы ведомства Аскаралы Мадаминов отметил, что цель мероприятия — познакомить журналистов с реализацией программы «Тайны древней истории», запущенной по указу президента Садыра Жапарова.

Фото 24.kg. Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминов (крайний справа)

Три памятника, расположенных в пределах одной долины и охватывающих несколько веков истории, дают возможность за один день проследить, как через эти земли проходил Великий Шелковый путь, менялись религии, народы и целые цивилизации.