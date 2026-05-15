14:52
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Общество

От Спящего Будды до несторианских церквей: как в Кыргызстане откапывают историю

Фото 24.kg. Красная речка

Древние буддийские храмы, несторианские церкви и исламские минареты — Чуйская долина хранит памятники сразу нескольких мировых религий. Как идут раскопки в столицах древних тюркских каганатов и почему главные артефакты до сих пор хранятся в России — в репортаже 24.kg с историко-археологического тура.

Маршрут протяженностью более 140 километров прошел через Иссык-Атинский и Чуйский районы, где находятся городища Красная Речка и Ак-Бешим и башня Бурана. Все три памятника включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как значимые объекты Великого шелкового пути.

Городище Красная Речка

Первая остановка — Краснореченское городище в 36 километрах к востоку от Бишкека. Здесь некогда процветал средневековый Навекат — крупный торговый и культурный центр древнетюркских каганатов на Великом шелковом пути VI-XII веков.

Городище занимало до 20 квадратных километров: цитадель, два шахристана, обширный пригород с «длинными стенами», керамический водопровод и очистные колодцы.

Особую ценность памятнику придает религиозное многообразие: здесь находились буддийские, манихейские и зороастрийские храмы, дворец и погребальные комплексы.

В буддийском храме нашли золотую и серебряную скульптуру бодхисаттвы Авалокитешвары, гранитную стелу с буддийской иконографией, тексты письмом брахми.

Жемчужина коллекции — 13-метровая скульптура «Спящий Будда», обнаруженная в 1961 году и уникальная для всего Семиречья. Сейчас она в хранилище Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

«Эрмитаж готов вернуть статую при соблюдении всех необходимых условий. Требуется специально оборудованное помещение с поддержанием определенного температурного режима и уровня влажности. Скульптура выполнена из глины с красочным покрытием — крайне чувствительный и хрупкий экспонат», — рассказала директор Научно-исследовательского и проектного института «Кыргызреставрация» Айдай Сулайманова.

Вопрос возвращения скульптуры в Кыргызстан остается открытым. В этом плане показателен опыт Таджикистана: статуя «Будды в нирване» более 20 лет хранилась в реставрационной мастерской Института истории, археологии и этнографии Академии наук РТ.

Ее полностью восстановили только после строительства специального зала в Национальном музее древностей. Реставрация длилась два года и стала возможной благодаря международной поддержке — США и Япония выделили около $290 тысяч.

Так что возвращение и сохранение подобных экспонатов требует не только необходимой инфраструктуры, но и серьезных финансовых вложений.

Городище Ак-Бешим (Суяб)

В 6 километрах к юго-западу от Токмока расположено городище Ак-Бешим — бывшая столица Западно-Тюркского каганата VI-XI веков и один из ключевых центров Великого шелкового пути.

Известный буддийский монах, философ и ученый Сюаньцзан писал, что в 630 году посетил это место, и династия Тан построила здесь «Гарнизон Суяб» в качестве опорного пункта для продвижения на запад во второй половине VII века.

С 2012 года на объекте работает Кыргызско-Японская археологическая экспедиция под руководством кандидата исторических наук, археолога Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук КР Бакыт Аманбаевой и профессора Университета Тейке Кадзуя Ямаути.

Обнаруженный здесь комплекс христианских церквей несторианского толка не имеет аналогов в Центральной Азии.

Бакыт Аманбаева

В начале мая у раскопок христианских церквей на участке «Шахристан-2» обнаружили буддийский храм: лестницы, пандус, черепицу и платформу из обожженного кирпича, характерные для храмового строительства эпохи Тан.

«По съемкам 1960-х годов мы вскрыли эти места и обнаружили храм, который относится к VII веку. В китайских источниках есть упоминание, что в 690-х годах императрица династии Тан У Хоу построила здесь буддийский храм. Обнаружен храм коридорного типа длиной 30 метров и шириной 6 метров и храмовый комплекс, огороженный стеной шириной 30 метров и длиной 120 метров. Найдены фрагменты облачения Будды», — рассказал археолог, научный сотрудник Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Эмиль Султанов.

Недалеко от раскопок расположен клуб «Ак-Бешим», в котором временно хранятся найденные экспедицией артефакты и где все желающие могут познакомиться с историей древнего городища.

Объект вызывает особый интерес у туристов из Китая. По словам заместителя министра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминова, в прошлом году городище и музей посетили около 6 тысяч туристов.

Башня Бурана

Последней точкой маршрута стала башня Бурана — памятник эпохи Караханидов в 15 километрах к юго-западу от Токмока.

Возведенная в X-XI веках, в период распространения ислама среди тюркских народов Жетысу, она является одним из древнейших башенных сооружений Центральной Азии. Высота — 14 метров, на четырехугольном фундаменте восьмигранное основание, переходящее в цилиндр с внутренней винтовой лестницей и орнаментальной кладкой фасада.

По преданию башню воздвигли над захоронением имама Мухаммада из Баласагуна. Окружающие ее остатки стен говорят о существовании здесь некогда целого города — Баласагуна, исчезнувшего в XIII-XIV веках.

После реставрации 1971-1976 годов рядом с башней разбит открытый музей с коллекцией каменных балбалов.

Объединит ли новый туристический объект три объекта

Тур по трем историко-археологическим объектам Чуйской области организовало Министерство культуры, информации и молодежной политики. Заместитель главы ведомства Аскаралы Мадаминов отметил, что цель мероприятия — познакомить журналистов с реализацией программы «Тайны древней истории», запущенной по указу президента Садыра Жапарова.

24.kg
Фото 24.kg. Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминов (крайний справа)
Конкретными планами по созданию единого туристического маршрута представители министерства пока не поделились. Тем не менее после завершения реставрационных и археологических работ объединение Краснореченского городища, Ак-Бешима и башни Бураны в один маршрут выглядит логично.

Три памятника, расположенных в пределах одной долины и охватывающих несколько веков истории, дают возможность за один день проследить, как через эти земли проходил Великий Шелковый путь, менялись религии, народы и целые цивилизации.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373928/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
Новое орудие неандертальцев обнаружили ученые во Франции и Испании
Археологи нашли в Чуйской области остатки буддийского храма эпохи Тан
Полевой комитет по археологии при Минкультуры подвел итоги 2025 года
Фестиваль сумолока пройдет на территории комплекса «Башня Бурана»
В Чуйской области разработан проект по благоустройству территории музея «Бурана»
«Золотую» окаменелость животного возрастом 450 миллионов лет нашли в США
На дне озера Иссык-Куль нашли мусульманский некрополь XIII-XIV веков
Археологи обнаружили в Кыргызстане древнее каменное изваяние женщины
Ученые ОшГУ нашли в Кара-Суйском районе древний археологический памятник
Владимир Плоских. Хранитель истории и проводник в прошлое Кыргызстана. Часть 1
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
14:39
Жапаров и Мирзиеев обсудили усиление союза Кыргызстана и Узбекистана Жапаров и Мирзиеев обсудили усиление союза Кыргызстана...
14:35
FIFA взорвала фанатов составом шоу финала ЧМ — на сцене Мадонна, Шакира и BTS
14:34
Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки
14:32
ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с начала 2026 года
14:32
В Токмоке остановили строительство оздоровительного комплекса