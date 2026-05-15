Тройное счастье и борьба за жизнь. В Бишкеке родились сразу трое малышей

В Клиническом родильном доме № 2 Бишкека родилась тройня. Роды прошли путем кесарева сечения.

По данным Минздрава, 36-летняя жительница столицы поступила в медучреждение 22 апреля на сроке 31 неделя и 6 дней с угрозой преждевременных родов. Врачи диагностировали тяжелую преэклампсию и преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты.

Женщина прошла лечение и профилактику синдрома дыхательных расстройств, а также антикоагулянтную терапию из-за высокого риска тромбоэмболических осложнений.

30 апреля на 32-й неделе беременности на свет появились трое детей:

мальчик весом 1 тысяча 730 граммов;

девочка весом 1 тысяча 590 граммов;

девочка весом 1 тысяча 460 граммов.

Из-за недоношенности новорожденных перевели в отделение реанимации. Сейчас дети находятся на искусственной вентиляции легких.

По данным врачей, состояние матери и младенцев оценивается как стабильное.