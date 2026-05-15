ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с начала 2026 года

По итогам января — апреля 2026 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 602 миллиарда 786,1 миллиона сомов. По сравнению с январем — апрелем 2025 года он увеличился на 12,4 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

Рост ВВП за месяц ускорился — по итогам марта 2026 года он составил 10,1 процента.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось более 50,3 процента, отраслей товарного производства — 33,1 процента и чистых налогов на продукты — 16,6 процента.

Кто лидирует по росту в промышленности

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленности, по сравнению с январем — апрелем 2025 года, стали:

производство химической продукции — в 3 раза;

производство фармацевтической продукции (в 1,8 раза);

производство деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — в 1,6 раза;

Тройка лидеров за месяц не изменилась. Местами поменялись только вторая и третья позиция.

Что происходит с ценами

Рост потребительских цен и тарифов в январе — апреле (по сравнению с декабрем 2025 года) составил 4 процента. В годовом выражении инфляция достигла 10,4 процента.

С начала 2026 года рост цен отмечен по всем основным позициям. Так, подорожали: