ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с начала 2026 года

По итогам января — апреля 2026 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 602 миллиарда 786,1 миллиона сомов. По сравнению с январем — апрелем 2025 года он увеличился на 12,4 процента, сообщил Национальный статистический комитет.
Рост ВВП за месяц ускорился — по итогам марта 2026 года он составил 10,1 процента.
На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось более 50,3 процента, отраслей товарного производства — 33,1 процента и чистых налогов на продукты — 16,6 процента.
Кто лидирует по росту в промышленности
Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленности, по сравнению с январем — апрелем 2025 года, стали:
- производство химической продукции — в 3 раза;
- производство фармацевтической продукции (в 1,8 раза);
- производство деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — в 1,6 раза;
Тройка лидеров за месяц не изменилась. Местами поменялись только вторая и третья позиция.
Что происходит с ценами
Рост потребительских цен и тарифов в январе — апреле (по сравнению с декабрем 2025 года) составил 4 процента. В годовом выражении инфляция достигла 10,4 процента.
С начала 2026 года рост цен отмечен по всем основным позициям. Так, подорожали:
- тарифы на услуги, оказываемые населению — на 6,6 процента;
- алкогольные напитки и табачные изделия — на 5 процентов;
- продукты и безалкогольные напитки — на 4,7 процента;
- непродовольственные товары — на 1 процент.