Жапаров и Мирзиеев обсудили усиление союза Кыргызстана и Узбекистана

Президент Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в рамках рабочего визита в Туркестан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи лидеры отметили высокий уровень политического диалога и динамичное развитие отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Фото пресс-службы президента

Отмечается, что особое внимание стороны уделили совместным проектам в торговле, инвестициях, энергетике, транспорте и логистике, а также культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Жапаров и Мирзиеев подтвердили готовность и дальше укреплять стратегическое партнерство и расширять взаимодействие по ключевым направлениям.

Также президенты подчеркнули важность координации совместных усилий для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе.