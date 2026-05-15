Общество

В Бишкеке пройдет ярмарка «От сердца к сердцу»

В Бишкеке 16 мая с 11.00 до 12.30 состоится социально-информационная ярмарка «От сердца к сердцу», приуроченная ко Дню матери в Кыргызской Республике и Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который ежегодно отмечается 17 мая.

Организаторами выступают Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава КР, Национальный центр кардиологии и терапии, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР, а также партнерские и общественные организации — сеть AgeNet, ADRA, Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики, Ресурсный центр для пожилых, ОФ «Социум», ОФ «Союз ветеранов любителей шахмат».

Напоминаем, что на этой же площадке пройдет информационно-профилактическая акция «Здоровое сердце — пройди чекап», направленная на повышение осведомленности населения о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и важности регулярного контроля артериального давления.

Для посетителей будут организованы:

• бесплатное измерение артериального давления;
• проверка уровня сахара в крови;
• консультации кардиологов и специалистов;
• раздача информационных материалов;
• беспроигрышные лотереи и интерактивные активности.

Кроме того, гостей ждет концертная программа, викторины по здоровью, мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи и флешмоб волонтеров.
