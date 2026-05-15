FIFA официально объявила, что хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу станут Мадонна, Шакира и BTS.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси. Турнир впервые примут сразу три страны — США, Канада и Мексика.

Как сообщили FIFA и организация Global Citizen, шоу в стиле Super Bowl станет первым подобным выступлением в истории мировых первенств по футболу. Его куратором выступит фронтмен группы Coldplay Крис Мартин.

Организаторы заявили, что концерт будет посвящен поддержке FIFA Global Citizen Education Fund — фонда, который собирает $100 миллионов на развитие образования и футбольных программ для детей по всему миру. Один доллар с каждого билета на матчи чемпионата мира направят в этот фонд.

Также сообщается, что в шоу примут участие персонажи Sesame Street и «Маппетов».

Решение FIFA уже вызвало споры среди болельщиков. Часть фанатов раскритиковала «американизацию» футбола и возможное увеличение традиционного 15-минутного перерыва финала ради масштабного музыкального шоу.