15:14
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Спорт

FIFA взорвала фанатов составом шоу финала ЧМ — на сцене Мадонна, Шакира и BTS

FIFA официально объявила, что хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу станут Мадонна, Шакира и BTS.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси. Турнир впервые примут сразу три страны — США, Канада и Мексика.

из интернета
Фото из интернета

Как сообщили FIFA и организация Global Citizen, шоу в стиле Super Bowl станет первым подобным выступлением в истории мировых первенств по футболу. Его куратором выступит фронтмен группы Coldplay Крис Мартин.

Организаторы заявили, что концерт будет посвящен поддержке FIFA Global Citizen Education Fund — фонда, который собирает $100 миллионов на развитие образования и футбольных программ для детей по всему миру. Один доллар с каждого билета на матчи чемпионата мира направят в этот фонд.

Также сообщается, что в шоу примут участие персонажи Sesame Street и «Маппетов».

Решение FIFA уже вызвало споры среди болельщиков. Часть фанатов раскритиковала «американизацию» футбола и возможное увеличение традиционного 15-минутного перерыва финала ради масштабного музыкального шоу.
Ссылка: https://24.kg/sport/373972/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
Урмат Абдукаимов возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана по футболу
Адылбек Касымалиев провел первое заседание обновленного исполкома КФС
Определились соперники сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии — 2027
Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал
Сборная Кыргызстана по футболу примет участие в CAFA U20 Championship
Кыргызстан примет отбор Кубка Азии U-20 по футболу. Матчи пройдут в 2026 году
Президента Кыргызского футбольного союза выберут 12 мая
Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» не смог выйти в финал Лиги вызова Азии
Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги вызова Азии
Популярные новости
Главу кабмина выдвинули в&nbsp;президенты Кыргызского футбольного союза Главу кабмина выдвинули в президенты Кыргызского футбольного союза
На&nbsp;пост главы НОК Кыргызстана выдвинули 30-летнего Айваза Оморканова На пост главы НОК Кыргызстана выдвинули 30-летнего Айваза Оморканова
Трамп раскритиковал цены на&nbsp;билеты на&nbsp;матч чемпионата мира по&nbsp;футболу&nbsp;&mdash; 2026 Трамп раскритиковал цены на билеты на матч чемпионата мира по футболу — 2026
Главой Национального олимпийского комитета Кыргызстана стал Айваз Оморканов Главой Национального олимпийского комитета Кыргызстана стал Айваз Оморканов
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
15:02
В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной...
14:53
Президента Кыргызстана призывают посмертно реабилитировать Азимжана Аскарова
14:39
Жапаров и Мирзиеев обсудили усиление союза Кыргызстана и Узбекистана
14:35
FIFA взорвала фанатов составом шоу финала ЧМ — на сцене Мадонна, Шакира и BTS
14:34
Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки