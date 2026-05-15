Защита персональных данных: найденные паспорта нужно передавать в ЦОН

Государственное агентство по защите персональных данных при кабинете министров Кыргызской Республики относительно публикации фото найденных паспортов разъясняет следующее.

Многие граждане совершают ошибку, выкладывая в открытый доступ фотографии найденного документа. Прежде всего публикация в соцсетях делает владельца документа уязвимым для мошенников.

Что делать, если вы нашли паспорт? Обязательно передайте найденный документ в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН) или отделение милиции. Только государственные органы несут юридическую ответственность за сохранность данных и имеют механизмы поиска владельца.

В Госагентстве отмечают, что если вы решили сообщить о находке в Сети, строго соблюдайте правила минимизации и обезличивания данных:

Текстовый формат: Отдавайте предпочтение тексту, а не фото. Укажите только фамилию и инициалы (например: «Найден паспорт на имя Асанова А.»).

Скрытие деталей: категорически нельзя указывать серию и номер паспорта, дату рождения или дату выдачи.

Правила для фото: если публикация снимка необходима, на нем должны быть видны только имя и фамилия. Все остальные зоны (включая фото владельца, подпись и машиночитаемый код внизу) должны быть закрыты сплошным непрозрачным слоем.

Важно! Согласно действующему законодательству, распространение информации персонального характера без согласия ее владельца является нарушением и влечет ответственность в виде штрафных санкций.