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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Рабочая группа рекомендует отменить все решения Бишкекской ТИК

Рабочая группа Центризбиркома рекомендует отменить все решения Бишкекской ТИК. Юрист Медина Кутбердиева пояснила почему.

По ее словам, ТИК не могла признавать голоса избирателей, отданных за ту или иную партию, недействительными, поскольку в законодательстве нет такой нормы. Есть пункт об отмене регистрации списка кандидатов. Таким образом, как отметила Кутбердиева, отстранять «Эмгек» от получения мандатов, территориальная комиссия не могла, поскольку не позволяет закон.

Более того, по словам Медины Кутбердиевой, Бишкекская ТИК дважды отменила итоги на одних и тех же участках и опять в отношении «Эмгека».

Медина Кутбердиева добавила, что таким образом следует отменить все решения БТИК, включая постановление о признании выборов депутатов БГК несостоявшимися.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сказала, что категорически против того, чтобы следовать рекомендации рабочей группы о восстановлении «Эмгека».

Накануне, рабочая группа поддержала заявление партии. Отметим, что ранее, 23 апреля, эта же рабочая группа, а следом и ЦИК признали недействительными итоги голосования по партии НДПК. Политорганизация обжаловала решение с такой же формулировкой, но ее доводы в ЦИК посчитали недостаточно убедительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194543/
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