Талант Мамытов: По Конституции один человек не отвечает за поступки другого

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов пересмотрела итоги выборов в Жогорку Кенеш по многомандатному округу № 13. Комиссия признала выборы состоявшимися и аннулировала результаты одного из кандидатов — Бакыта Сыдыкова.

Основанием для повторного рассмотрения стали материалы расследования МВД КР. По данным правоохранительных органов, установка мобильных телефонов на избирательных участках была связана со сторонниками кандидата Бакыта Сыдыкова. В отношении других кандидатов уголовные дела не возбуждались.

ЦИК отменила свое прежнее постановление об аннулировании итогов голосования и признала выборы состоявшимися. Результаты Бакыта Сыдыкова аннулированы. Повторные выборы в округе назначаться не будут.

С учетом перерасчета голосов депутатами Жогорку Кенеша признаны избранными Айбек Алтынбеков, Талант Мамытов и Айгуль Карабекова. За принятие постановления проголосовали девять членов ЦИК, двое выступили против.

В ходе заседания кандидат в депутаты Талант Мамытов заявил, что Конституция не допускает коллективной ответственности.

«По Конституции один человек не отвечает за поступки другого — каждый несет ответственность лично. Мы, кандидаты, терпеливо ждали справедливого решения. Ранее были поданы жалобы — зарегистрированы три заявления. Кандидаты не делятся на прежних и нынешних: все участвовали на равных условиях, все внесли залог и понесли расходы», — отметил он.

По словам Мамытова, новые обстоятельства стали известны только после официальных выводов следственных органов.

«Мы не являемся следственными органами. Сегодня нам представлены конкретные данные, включая видеоматериалы. Установлено, что оборудование для видеосъемки размещали сторонники одного кандидата. Просим учитывать новые факты и принять законное, справедливое решение с учетом прав всех участников выборов», — подчеркнул он.

Напомним, досрочные парламентские выборы прошли в Кыргызстане 30 ноября 2025 года.

В избирательном округе № 13 зарегистрировали 65 тысяч 16 избирателей. Проголосовали 30 тысяч человек, что составило 39,44 процента. Всего по округу баллотировались 14 кандидатов.

По итогам голосования Бакыт Сыдыков набрал 17 тысяч 397 голосов. Вторым стал Айбек Алтынбеков — 13 тысяч 477 голосов. Среди женщин-кандидатов наибольшую поддержку получила Айгуль Карабекова — 8 тысяч 839 голосов. Талант Мамытов набрал более 12 тысяч голосов.
