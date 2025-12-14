В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе. Об этом сообщил его продюсер Павел Рудченко.

Фото СМИ. В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе

По его мнению, власти страны решили избежать какие-либо политические лозунги, которые могли бы возникнуть во время пребывания артиста в стране — Валерий Меладзе покинул Россию в 2022 году, не согласившись с ситуацией вокруг Украины.

Павел Рудченко также считает, что певец может попасть в список артистов, которые не могут проводить концерты в странах восточного мира.

Отмечается, что Валерий Меладзе планировал провести концерт в рамках тура по Центральной Азии. Для проведения мероприятия он должен был написать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана. Музыкант сделал все необходимое и в обращении написал, что обещает исключить «политические эксцессы», а также обратил внимание на уважение и глубокую любовь к народам этих государств.