16:06
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе

В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе. Об этом сообщил его продюсер Павел Рудченко.

СМИ
Фото СМИ. В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе

По его мнению, власти страны решили избежать какие-либо политические лозунги, которые могли бы возникнуть во время пребывания артиста в стране — Валерий Меладзе покинул Россию в 2022 году, не согласившись с ситуацией вокруг Украины.

Павел Рудченко также считает, что певец может попасть в список артистов, которые не могут проводить концерты в странах восточного мира.

Отмечается, что Валерий Меладзе планировал провести концерт в рамках тура по Центральной Азии. Для проведения мероприятия он должен был написать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана. Музыкант сделал все необходимое и в обращении написал, что обещает исключить «политические эксцессы», а также обратил внимание на уважение и глубокую любовь к народам этих государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354536/
просмотров: 1685
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
В Бишкеке состоится юбилейный концерт композитора Муратбека Бегалиева
Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, «Трубадур» и концерты
Как прошел концерт Тимати в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, лекция об искусстве и выставки
Из-за скандала? Уиткофф отменил переговоры с главой офиса президента Украины
Более 180 граждан Кыргызстана застряли во Вьетнаме из-за отмены рейса
Афиша Бишкека на выходные: кинопоказы, «Дон Кихот» и выставки
В социальных сетях разгорается спор об отмене концерта Jah Khalib в Бишкеке
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
14 декабря, воскресенье
16:05
В аэропорту Франкфурта-на-Майне у пассажира из Анголы изъяли 11 тысяч алмазов В аэропорту Франкфурта-на-Майне у пассажира из Анголы и...
15:28
В России фура с грузом, следовавшая в Кыргызстан, перевернулась на трассе
15:00
Октябрь в Бишкеке и озеро Коль-Тор. Фото и видео читателей 24.kg
14:43
В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
14:25
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ