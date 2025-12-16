Отмену концерта Валерия Меладзе в Бишкеке прокомментировали в Минкультуры

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана прокомментировало отмену концерта российского певца Валерия Меладзе в Бишкеке.

Отмечается, что в соответствии с положением о гастрольно-концертной деятельности иностранных артистов и исполнителей организаторы обязаны заранее направить в ведомство письменное обращение о получении разрешения с приложением всех необходимых документов. После этого проводится проверка репутации артиста в его стране и на международной арене, а также соответствия содержания его творчества общепринятым общественным моральным и правовым нормам.

Ранее сообщалось, что в КР отменили концерт Валерия Меладзе. Певец планировал провести его в рамках тура по Центральной Азии. Для этого мероприятия он должен был написать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана. Музыкант сделал все необходимое и в обращении написал, что обещает исключить «политические эксцессы», а также обратил внимание на уважение и глубокую любовь к народам этих государств.