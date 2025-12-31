Снегопады в Турции. Turkish Airlines отменила более 60 рейсов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить сегодня более 60 рейсов из-за снегопада в ряде городов страны. Об этом сообщает официальный представитель фирмы Яхъю Устюн.

«61 рейс, запланированный на 31 декабря, отменен из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции», — написал он в соцсети X.

Напомним, значительная часть республики с 26 декабря оказалась под влиянием морозов из-за потоков холодного воздуха из России и Исландии. Генеральное управление метеорологии Турции объявило на среду желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов.