Более 180 граждан Кыргызстана застряли во Вьетнаме из-за отмены рейса

Уже третий день более 180 граждан Кыргызстана не могут вылететь из Вьетнама в Бишкек. Об этом 24.kg сообщили пассажиры рейса.

По их словам, рейс Фукуок — Бишкек авиакомпании «Аэро Номад Эйрлайнс», запланированный на 15 ноября в 16.55, сначала задержали на четыре часа, а затем отменили по техническим причинам.

После полуночи всех пассажиров попросили забрать багаж и пройти пограничный контроль. Их разместили в отеле, где они находятся и сейчас, ожидая информации. По словам персонала отеля, представители туркомпании «Компас» пообещали прибыть на встречу вечером, однако до сих пор обратной связи не последовало.

24.kg обратилось в пресс-службу «Аэро Номад Эйрлайнс» за комментарием. В компании сообщили, что вылет рейса КА7788 по направлению Фукуок – Бишкек, запланированный на 15 ноября, задержан в связи с необходимостью завершения дополнительных технических работ на борту.

По данным перевозчика, в ходе предполетной подготовки выявлена незначительная техническая неисправность, в связи с чем специалистам требуется дополнительное время для полного устранения неполадки, доставки и установки запасной части и обеспечения максимальной безопасности полета.

В авиакомпании отметили, что разместили всех пассажиров в отелях и полностью обеспечили их трансфером, питанием и проживанием на весь период ожидания.

Предварительное время вылета с Фукуока в Бишкек запланировано в ночь с 17 на 18 ноября. О точном времени отправления сообщат сразу после подтверждения информации о завершении технических работ.

