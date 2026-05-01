Власть

В администрации президента обсудили подготовку к VI Всемирным играм кочевников

Адылбек Касымалиев провел совещание по подготовке к VI Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, обсуждены текущий ход подготовки, проблемные вопросы и меры по их оперативному решению.

Заслушаны доклады министра культуры, информации и молодежной политики Мирбека Мамбеталиева, руководителя международного секретариата ВИК Нурсултана Аденова и руководителя режиссерской группы Алтынбека Максутова.

Фото кабмина

Рассмотрены вопросы реализации комплексной программы Игр, включающей три основных направления — спорт, культуру и науку. В спортивную программу вошли 43 вида этноспорта, в том числе национальные виды борьбы, конные игры, интеллектуальные состязания и традиционная охота.

Культурная часть предусматривает проведение международных фестивалей этномузыки, этнотанца и народного искусства, а также организацию этногородка с демонстрацией региональных особенностей, ремесел и национальной кухни Кыргызстана.

В рамках научного направления запланировано проведение международной научно-практической конференции, посвященной вопросам изучения кочевой цивилизации, этноспорта и традиционных моделей устойчивого развития.
