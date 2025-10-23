08:10
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу с президентом России

Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным.

По словам лидера США, встреча может состояться в будущем.

ВВС
Фото ВВС. Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу с президентом России

Он также добавил, что каждый раз, когда разговаривает с главой РФ, эти беседы проходят хорошо, но «никуда не ведут».

Дональд Трамп также высказался о территориальных претензиях Владимира Путина.

«Я всегда чувствовал, что он хочет все целиком, а не часть. Но сейчас, я думаю, он больше хочет договариваться. И я считаю, что он готов к сделке. Посмотрим, посмотрим. Мы не хотим, чтобы он получил все целиком», — сказал глава Белого дома.

Ранее он анонсировал свою вторую встречу с лидером России в Венгрии.

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште (Венгрия), чтобы попытаться положить конец этой «постыдной» войне между РФ и Украиной», — писал Дональд Трамп в своей соцсети.

Венгрия пообещала обеспечить Владимиру Путину беспрепятственный въезд в страну для переговоров с американским лидером.

В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают президенту России и министру иностранных дел Сергею Лаврову въезд на территорию ЕС.

Москва пока не прокомментировала решение Дональда Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным.
