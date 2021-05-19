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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

От «Эмгека» баллотировался сын члена ЦИК. Какое решение она примет по выборам?

ЦИК рассмотрит рекомендацию рабочей группы по заявлению партий «Эмгек» и «Ата Журт Кыргызстан» на решение Бишкекской ТИК.

Отметим, накануне члены группы поддержали жалобу «Эмгека» и «Ата Журт Кыргызстана» на решение Бишкекской ТИК о признании итогов выборов в БГК недействительными. Заявители не согласны с тем, что ТИК отменила результаты голосования. Они просят Центризбирком отклонить это постановление и признать выборы состоявшимися. Решение рабочей группы носит рекомендательный характер.

Пресс-секретарь ЦИК Руслан Изреков сообщил, что сегодня вопрос рассмотрят на заседании избирательной комиссии.

Стало известно, что в партийном списке «Эмгека» под номером 34 в БГК баллотировался сын члена ЦИК Акылбека Сариева Бактыяр. Это прямой конфликт интересов. Однако Центризбирком до сих пор не комментирует это.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194478/
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