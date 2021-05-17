18:52
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отмена итогов в Бишкеке. ЦИК до сих пор не назначила дату заседания

Решение Бишкекской территориальной комиссии об отмене итогов голосования в БГК, прошедшего 11 апреля, поступило в Центризбирком 14 мая.

Согласно закону, у ЦИК есть три рабочих дня, в исключительных случаях — пять на рассмотрение постановления территориальной комиссии. По информации некоторых членов Центризбиркома, заседание должно было пройти сегодня. Однако, как стало известно 24.kg, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова находится с рабочей поездкой на юге республики.

Между тем две партии — НДПК и «Ак Бата» — уже заявили, что готовы к повторным выборам. «Эмгек» и «Ата Журт Кыргызстан» сегодня направили в Центризбирком жалобу на постановление Бишкекской ТИК. Ранее в этих политорганизациях также отмечали, что если повторые выборы объявят, то они примут в них участие. 

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194248/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Отмена итогов выборов в трех городах. «Ак Бата» согласна с решением БТИК
Отмена итогов в трех городах. Три партии пожаловались на решение Бишкекской ТИК
Верховный суд вернул жалобу «Эмгека» в административный суд. На пересмотр
Отмена итогов выборов в трех городах. Во сколько обойдется повторная кампания
Депутат рекомендует совместить повторные выборы с парламентскими. ЦИК против
Повторные выборы. В ЦИК объяснили, почему партии не получат залоговые деньги
Отмена итогов выборов в Бишкеке. Партиям залоговые деньги не вернут
Президент в течение месяца должен назначить повторные выборы в трех городах
Судиться не собирается. Нариман Тюлеев о решении Бишкекской ТИК
Бишкекская ТИК признала итоги выборов депутатов БГК недействительными
Популярные новости
Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы
Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за&nbsp;один день: с&nbsp;кем и&nbsp;о&nbsp;чем Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за один день: с кем и о чем
Национализация &laquo;Кумтора&raquo;. ЕБРР сделал заявление Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 мая
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
17 мая, понедельник
18:45
Отмена итогов в Бишкеке. ЦИК до сих пор не назначила дату заседания Отмена итогов в Бишкеке. ЦИК до сих пор не назначила да...
18:41
Парламент согласился ввести внешнее управление на «Кумторе»
18:36
Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы
18:30
18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
В Исторический музей Каракола вернули утерянный балбал