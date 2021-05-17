Отмена итогов в Бишкеке. ЦИК до сих пор не назначила дату заседания

Решение Бишкекской территориальной комиссии об отмене итогов голосования в БГК, прошедшего 11 апреля, поступило в Центризбирком 14 мая.

Согласно закону, у ЦИК есть три рабочих дня, в исключительных случаях — пять на рассмотрение постановления территориальной комиссии. По информации некоторых членов Центризбиркома, заседание должно было пройти сегодня. Однако, как стало известно 24.kg, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова находится с рабочей поездкой на юге республики.

Между тем две партии — НДПК и «Ак Бата» — уже заявили, что готовы к повторным выборам. «Эмгек» и «Ата Журт Кыргызстан» сегодня направили в Центризбирком жалобу на постановление Бишкекской ТИК. Ранее в этих политорганизациях также отмечали, что если повторые выборы объявят, то они примут в них участие.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.