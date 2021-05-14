Госкомиссия по Кумтору представит итоги в закрытом режиме

Очередное заседание государственной комиссии по Кумтору пройдет в закрытом режиме. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

В парламенте подтвердили, что сегодня депутаты продолжат заслушивать отчет комиссии. Однако нардепы решили, что пресса при этом присутствовать не будет, также не будет организована онлайн-трансляция.

В среду депутаты заслушивали отчет председателя госкомиссии Акылбека Жапарова. Он обвинил экс-президентов в государственной измене и заявил, что Кыргызстан не получил ожидаемой прибыли от акций в Centerra Gold.

Ранее депутаты приняли закон, позволяющий вводить внешнее управление на предприятии. Кроме того, есть судебное решение о взыскании с компании компенсации в размере более $3 миллиардов за экологический ущерб.

Горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила, что ей стало известно о ряде правовых и политических событий в Кыргызстане, которые могут оказать влияние на владение рудником «Кумтор» и ее права в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года.

Компания понимает, что принятый законопроект о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, при которых «Кумтор Голд Компани» (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности и, следовательно, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, запрещая менеджерам КГК управлять рудником (под угрозой уголовных санкций) и позволяя премьер-министру назначать внешнего управляющего для контроля всей управленческой деятельности КГК, включая банковские счета.