Кыргызстан направит утилизационный сбор на мусорные заводы и переработку отходов

Кабинет министров Кыргызстана утвердил положение о порядке и условиях расходования средств, поступающих от утилизационного сбора. Постановление № 320 подписали 30 апреля 2026 года.

Документ принят для финансирования мероприятий по переработке отходов, развитию экологической инфраструктуры и внедрению современных технологий в сфере обращения с мусором.

Согласно положению, средства утилизационного сбора будут направлять исключительно на целевые экологические проекты.

Деньги планируют использовать для:

строительства и модернизации объектов переработки отходов;

создания системы раздельного сбора мусора;

закупки спецтехники;

поддержки перерабатывающих предприятий.

Кроме того, за счет сбора разрешили финансировать научные исследования, гранты и субсидии, информационные кампании и производство образовательных материалов и видеороликов об утилизации отходов.

В документе говорится, что утилизационный сбор будут платить импортеры и производители товаров.

Средства станут поступать в республиканский бюджет, после их перечислят оператору РОП (расширенной ответственности производителей) — организации, отвечающей за переработку отходов и администрирование системы.

Постановлением предусмотрены отчетность и аудит расходования средств. Оператор РОП обязан ежеквартально публиковать информацию об исполнении бюджета и предоставлять отчеты государственным органам.