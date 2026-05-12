13:35
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Власть

Кыргызстан направит утилизационный сбор на мусорные заводы и переработку отходов

Кабинет министров Кыргызстана утвердил положение о порядке и условиях расходования средств, поступающих от утилизационного сбора. Постановление № 320 подписали 30 апреля 2026 года.

Документ принят для финансирования мероприятий по переработке отходов, развитию экологической инфраструктуры и внедрению современных технологий в сфере обращения с мусором.

Согласно положению, средства утилизационного сбора будут направлять исключительно на целевые экологические проекты.

Деньги планируют использовать для:

  • строительства и модернизации объектов переработки отходов;
  • создания системы раздельного сбора мусора;
  • закупки спецтехники;
  • поддержки перерабатывающих предприятий.

Кроме того, за счет сбора разрешили финансировать научные исследования, гранты и субсидии, информационные кампании и производство образовательных материалов и видеороликов об утилизации отходов.

В документе говорится, что утилизационный сбор будут платить импортеры и производители товаров. 

Средства станут поступать в республиканский бюджет, после их перечислят оператору РОП (расширенной ответственности производителей) — организации, отвечающей за переработку отходов и администрирование системы.

Постановлением предусмотрены отчетность и аудит расходования средств. Оператор РОП обязан ежеквартально публиковать информацию об исполнении бюджета и предоставлять отчеты государственным органам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373443/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Больницы и поликлиники обязали раскрывать пациентам качество и условия медуслуг
В Кыргызстане разрешат онлайн-оформление инвалидности
В КР создадут национальную систему сертификации средств защиты информации
В Кыргызстане обновили правила работы иностранных СМИ
Путевки или компенсация. Людям с инвалидностью в КР дадут право выбора
В Кыргызстане упростили механизм ГЧП-проектов дороже 1 миллиарда сомов
Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проектами в Кыргызстане
Акции хотят перевести в цифру. Кабмин КР меняет правила фондового рынка
Главу кабмина выдвинули в президенты Кыргызского футбольного союза
Проект «Открытый кабинет» запускает администрация президента Кыргызстана для СМИ
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
12 мая, вторник
13:24
Больницы и поликлиники обязали раскрывать пациентам качество и условия медуслуг Больницы и поликлиники обязали раскрывать пациентам кач...
13:13
«Будто бомба упала»: жители «Ак-Жара» жалуются на дороги после дождей
13:06
Экс-генсек НАТО предложил сформировать союз демократических стран без США
13:03
Спикер посетил Национальный хирургический центр после первой пересадки печени
12:51
Смытый селем мост в Ак-Таме открыли для движения