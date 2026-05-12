Стратегию борьбы с отмыванием денег предлагает разработать Совбез Кыргызстана

Под председательством секретаря Совета безопасности Кыргызстана Адилета Орозбекова состоялось совещание с участием руководителей государственных органов, уполномоченных в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Глава Совбеза отметил, что с учетом международных обязательств КР, актуальных вызовов и угроз необходима скорейшая разработка проекта национального стратегического документа, регламентирующего меры по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

Кроме того, акцентировано внимание на новых вызовах, включая риски в сфере виртуальных активов, а также необходимости оперативной имплементации стандартов ФАТФ в национальное законодательство.