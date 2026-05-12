Власть

В Жогорку Кенеше хотят отказаться от термина «депутатское расследование»

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Документ предлагает заменить термин «депутатское расследование» на «депутатское разбирательство».

Поправки затронут статьи, регулирующие права депутатов, работу комитетов и временных комиссий парламента, а также порядок привлечения депутата к уголовной ответственности.

Согласно справке-обоснованию, инициатива направлена на устранение противоречий между законом о статусе депутата, Конституцией и регламентом Жогорку Кенеша. Авторы проекта отмечают, что терминология должна быть приведена к единообразию с официальным текстом регламента парламента на государственном языке.

Кроме того, в статье о правах депутата предлагается уточнить формулировку и закрепить право инициировать именно «контрольные проверки» исполнения законов госорганами, предприятиями и организациями.

Инициатором законопроекта выступила депутат Жогорку Кенеша Бурул Аманова.
