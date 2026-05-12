Происшествия

Смытый селем мост в Ак-Таме открыли для движения

На 23,8-м километре автодороги Кербен — Ала-Бука — Чаткал в селе Ак-Там восстановили движение по мосту, поврежденному селевыми потоками.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, после схода селя были размыты обе стороны моста, ведущего к жайлоо Чанач-Сай.

В настоящее время проезд для легкового и грузового транспорта уже открыт. На объекте продолжаются работы по укреплению конструкции и берегов бетоном.

Восстановительные работы выполняет дорожно-эксплуатационное предприятие № 17 с привлечением спецтехники.

В ведомстве напомнили, что селевой поток сошел 11 мая после сильных дождей.
