В Кыргызстане хотят запретить серые схемы продажи квартир в новостройках

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение пакет законопроектов, который кардинально меняет правила долевого строительства многоквартирных домов. Документы предусматривают обязательное использование эскроу-счетов, создание государственного реестра строек и ужесточение контроля над застройщиками.

Одним из ключевых новшеств станет запрет на привлечение денег дольщиков без специальных разрешений и регистрации объекта в государственном реестре. Застройщикам также запретят использовать серые схемы — предварительные договоры, займы, инвестиционные соглашения и другие формы сбора средств в обход закона. Все такие сделки будут автоматически признаваться договорами долевого участия.

Согласно проекту, деньги покупателей квартир будут храниться на специальных эскроу-счетах в банках. Застройщик сможет получать средства только поэтапно — после подтверждения завершения конкретных строительных работ.

Также предлагается создать государственный реестр строящихся объектов недвижимости с фото- и видеофиксацией этапов строительства. Без включения объекта в этот реестр реклама и продажа квартир будут запрещены.

Отдельно вводится механизм санации проблемных объектов. Если стройка будет заморожена или компания обанкротится, объект смогут передать другому застройщику, банку или Государственной ипотечной компании для завершения строительства.

Кроме того, законопроект предусматривает обязательное нотариальное удостоверение и государственную регистрацию договоров, запрет двойных продаж квартир и персональную ответственность руководителей строительных компаний.

Как отмечается в справке-обосновании, власти рассчитывают, что новые нормы помогут полностью решить проблему обманутых дольщиков.