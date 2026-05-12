В Бишкеке мужчина домогался девочки в автобусе. Милиция начала проверку

В Бишкеке 11 мая в одном из автобусов мужчина домогался несовершеннолетней девочки. Инцидент сняла на видео пассажирка, которая также вмешалась в ситуацию, и опубликовала запись в соцсетях.

«Сначала, когда он заходил в автобус, он задел меня своим половым органом. Я подумала, что это могло быть случайностью, и просто отошла. Но спустя некоторое время я заметила, как этот мужчина начал тереться о девочку. После того как я сделала ему замечание, он сразу вышел из автобуса», — написала она.

В УВД Первомайского района сообщили, что данный факт зарегистрирован и начата доследственная проверка.

В настоящее время сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности мужчины. По итогам доследственной проверки его действиям будет дана юридическая оценка. 

По данным урбанистической инициативы Peshcom, 90 процентов опрошенных девушек и женщин заявили, что сталкивались с различными формами домогательств в общественном транспорте.
