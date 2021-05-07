На компенсации для пострадавших на границе потратят почти 50 миллионов сомов

На выплату компенсаций для пострадавших в приграничном конфликте потребуется 48 миллионов 700 тысяч сомов. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя кабинета министров, министр экономики Улукбек Кармышаков.

По его словам, сумма может измениться, и эта информация предварительная.

«Мы не будем урезать другие статьи расходов, чтобы выделить эти деньги. Они предусмотрены отдельной статьей в республиканском бюджете. Как известно, правительству поручили в кратчайшие сроки создать комиссию по распределению средств пострадавшим. Она будет состоять из компетентных людей и общественности», — рассказал чиновник.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщал, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону сомов, а дома и соцобъекты восстановят в ближайшее время.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.