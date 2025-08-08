В Бишкеке выдают компенсации на покупку угля. 945 семей уже получили выплаты

В Бишкеке стартовала выплата денежной компенсации малоимущим гражданам на приобретение твердого топлива к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. По состоянию на 1 августа поддержку уже получили 945 семей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, денежная компенсация вместо предоставления угля составляет 6 тысяч сомов. Для одиноких пенсионеров и граждан, нуждающихся в постороннем уходе, предусмотрены дополнительные выплаты от 700 до 900 сомов на доставку топлива.

Всего помощь получат 1 тысяча 378 семей и четыре городские организации, работающие с уязвимыми группами населения — детьми- сиротами, бездомными и детьми с инвалидностью.

Получателями компенсации могут стать малоимущие семьи, имеющие постоянную регистрацию в Бишкеке, состоящие на учете в районных управлениях социального развития и подтвердившие нуждаемость документально, а также по результатам выездной оценки жилищных условий.

Отмечается, что прием документов продлится до 31 октября 2025 года.