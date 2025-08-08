18:32
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке выдают компенсации на покупку угля. 945 семей уже получили выплаты

Фото пресс-службы мэрии. В Бишкеке выдают компенсации на покупку угля

В Бишкеке стартовала выплата денежной компенсации малоимущим гражданам на приобретение твердого топлива к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. По состоянию на 1 августа поддержку уже получили 945 семей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, денежная компенсация вместо предоставления угля составляет 6 тысяч сомов. Для одиноких пенсионеров и граждан, нуждающихся в постороннем уходе, предусмотрены дополнительные выплаты от 700 до 900 сомов на доставку топлива.

Всего помощь получат 1 тысяча 378 семей и четыре городские организации, работающие с уязвимыми группами населения — детьми- сиротами, бездомными и детьми с инвалидностью.

Получателями компенсации могут стать малоимущие семьи, имеющие постоянную регистрацию в Бишкеке, состоящие на учете в районных управлениях социального развития и подтвердившие нуждаемость документально, а также по результатам выездной оценки жилищных условий.

Отмечается, что прием документов продлится до 31 октября 2025 года.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338959/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
На покупку угля для нужд города Ош потратят более 72 миллионов сомов
Компенсации по 20 тысяч сомов в Кыргызстане получают 5 тысяч 489 врачей
Компенсации востребованным врачам должны возобновить — Эдиль Байсалов
Мэр Бишкека провел выездное совещание на угольном месторождении Агулук
Запрет на вывоз угля ударил по экспортерам из южных районов Кыргызстана
В Кыргызстане определили цены на уголь для ТЭЦ Бишкека и других предприятий
Кабмин уточнил условия работы с инвесторами по добыче угля для обеспечения ТЭЦ
Лицам с инвалидностью Минтруда предлагает компенсации взамен путевок в санатории
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля
Кабмин хочет запретить ввозить в Бишкек и Чуйскую область россыпной уголь
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
8 августа, пятница
18:30
9 августа: где в Бишкеке отключат свет 9 августа: где в Бишкеке отключат свет
18:18
Италия построит самый длинный в мире висячий мост: соединит Сицилию с материком
18:01
Вовлекали девочек в занятие проституцией. Подозреваемая дала взятку милиционеру
17:48
Регистрация телефонов: создан государственный оператор под контролем ГКНБ
17:46
В Бишкеке выдают компенсации на покупку угля. 945 семей уже получили выплаты