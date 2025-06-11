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Общество

В КР начали выплату повышенных компенсаций участникам боевых действий

В Кыргызстане начали выплату повышенных компенсаций ветеранам и участникам боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, согласно постановлению кабмина от 29 мая 2025 года, предусмотрено увеличение размеров компенсаций для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, а также для граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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Территориальными подразделениями МТСОМ проведен перерасчет выплат с 1 января 2025 года. По итогам перерасчета поступили дополнительные заявки на финансирование в размере 91,8 миллиона сомов с учетом услуг.

Министерство уже перечислило необходимые суммы на счета региональных подразделений. В настоящее время идет распределение средств по счетам получателей. По последним данным, 60 процентов граждан из указанных категорий уже получили компенсации в новых размерах.

Оставшиеся 40 процентов получат выплаты завтра, 12 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332350/
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