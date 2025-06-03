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Общество

Размеры ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот увеличили в Кыргызстане

Кабинет министров принял постановление о выплате ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается, документ разработан в целях реализации указа президента от 18 апреля 2025 года № 132. По нему с 1 января увеличены размеры денежных компенсаций взамен льгот ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий на территории других стран и лицам, участвовавшим в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также их семьям.

Размеры денежных компенсаций составят от 1 тысячи 500 до 10 тысяч сомов в зависимости от категории лиц, получающих вышеуказанные выплаты.

Постановлением установлены размеры ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот для 23 категорий граждан. Утверждено положение о порядке их назначения.

В перечень включается категория военнослужащих Кыргызской Республики, выполнявших задачи, согласно международным договорам и соглашениям по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке с 1993 по 1999 год.

Министерству финансов поручено обеспечить своевременное финансирование ежемесячных денежных компенсаций в необходимом объеме за счет средств республиканского бюджета.

Министерству обороны — провести работу по уточнению сведений о лицах, имеющих право на получение ежемесячных денежных компенсаций.

Полномочным представителям президента в областях, мэрам Бишкека и Оша поручено:

  • предоставлять различные виды дополнительной социальной поддержки нетрудоспособным гражданам и малоимущим семьям за счет средств местных бюджетов;

  • оказывать социальную поддержку уязвимым слоям населения путем предоставления денежных компенсаций или жилищных субсидий, особенно при оплате природного газа и тепловой энергии, за счет средств местных бюджетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331368/
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