13:27
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Лицам с инвалидностью Минтруда предлагает компенсации взамен путевок в санатории

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает взамен путевок на санаторно-курортное лечение выплачивать лицам с инвалидностью денежные компенсации. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива реализуется в рамках оптимизации и дебюрократизации государственного управления, направленного на устранение барьеров и излишних процедур.

В ведомстве признают, что существующая система приобретения санаторно-курортных путевок не в полной мере удовлетворяет потребности лиц с инвалидностью. Поэтому не все из них могут пользоваться такими услугами.

Сложности возникают в связи с тем, что приобретение путевок происходит через процедуру закупки. Закон «О государственных закупках» требует отклонения конкурсной заявки, если поставщик имеет задолженность по налогам или страховым взносам. По итогам конкурсного отбора ежегодно определяется малое количество оздоровительных учреждений, которые не могут охватить всех нуждающихся в санаторном лечении.

На сегодня в республике проживает более 218 тысяч лиц с инвалидностью, из них 38 тысяч детей с инвалидностью. Ежегодно санаторно-курортными путевками обеспечиваются всего 4 тысячи из них.

В Минтруда также добавили, что возможности предоставления бесплатных путевок сейчас ограничены бюджетными ресурсами, а лица с инвалидностью зачастую приобретают путевки за собственные средства, не имея возможности получить компенсацию. Это нарушает принципы социальной справедливости и ограничивает доступ к необходимому лечению.

Возмещение денежных средств, связанных с приобретением путевок на санаторно-курортное лечение, позволит им самим выбирать санаторно-курортное учреждение и вид оздоровления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334786/
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
Более 91 миллиона сомов направлено на ежемесячные компенсации взамен льгот
В КР начали выплату повышенных компенсаций участникам боевых действий
Реабилитационных центров для лиц с инвалидностью в Кыргызстане недостаточно
Размеры ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот увеличили в Кыргызстане
С начала года компенсации за трудовые увечья составили 39 миллионов сомов
Ветеранам ВОВ, чернобыльцам и ряду других лиц повысили размер компенсаций
Увеличить компенсации взамен льгот афганцам и чернобыльцам предлагает Минтруда
Повысить денежные компенсации взамен льгот намерены в Кыргызстане. Кому
Apple выплатит $95 миллионов: Siri уличили в слежке за пользователями
Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Популярные новости
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Топ-10&nbsp;вузов, которые выбирают абитуриенты с&nbsp;высокими баллами ОРТ Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Бизнес
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короны&raquo;: розыгрыш призов каждый месяц Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
BEMA в&nbsp;Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры
&laquo;КАЗ Минералз Бозымчак&raquo; призывает экс-сотрудников не&nbsp;распространять ложные факты «КАЗ Минералз Бозымчак» призывает экс-сотрудников не распространять ложные факты
Успейте перейти на&nbsp;новый формат оплаты налогов вместе с&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo; Успейте перейти на новый формат оплаты налогов вместе с «Компаньон Бизнес»
1 июля, вторник
13:12
В Бишкеке выросла заболеваемость бруцеллезом В Бишкеке выросла заболеваемость бруцеллезом
13:12
Налоговая и Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину
13:07
В Бишкеке на ремонт 2 июля закрывают часть улицы Льва Толстого
12:50
Миранда Пристли возвращается: «Дьявол носит Prada 2» уже в производстве
12:45
Перспективу запуска прямых авиарейсов между КР и Японией обсудили в Токио