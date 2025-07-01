Лицам с инвалидностью Минтруда предлагает компенсации взамен путевок в санатории

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает взамен путевок на санаторно-курортное лечение выплачивать лицам с инвалидностью денежные компенсации. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива реализуется в рамках оптимизации и дебюрократизации государственного управления, направленного на устранение барьеров и излишних процедур.

В ведомстве признают, что существующая система приобретения санаторно-курортных путевок не в полной мере удовлетворяет потребности лиц с инвалидностью. Поэтому не все из них могут пользоваться такими услугами.

Сложности возникают в связи с тем, что приобретение путевок происходит через процедуру закупки. Закон «О государственных закупках» требует отклонения конкурсной заявки, если поставщик имеет задолженность по налогам или страховым взносам. По итогам конкурсного отбора ежегодно определяется малое количество оздоровительных учреждений, которые не могут охватить всех нуждающихся в санаторном лечении.

На сегодня в республике проживает более 218 тысяч лиц с инвалидностью, из них 38 тысяч детей с инвалидностью. Ежегодно санаторно-курортными путевками обеспечиваются всего 4 тысячи из них.

В Минтруда также добавили, что возможности предоставления бесплатных путевок сейчас ограничены бюджетными ресурсами, а лица с инвалидностью зачастую приобретают путевки за собственные средства, не имея возможности получить компенсацию. Это нарушает принципы социальной справедливости и ограничивает доступ к необходимому лечению.

Возмещение денежных средств, связанных с приобретением путевок на санаторно-курортное лечение, позволит им самим выбирать санаторно-курортное учреждение и вид оздоровления.