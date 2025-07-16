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Общество

Компенсации по 20 тысяч сомов в Кыргызстане получают 5 тысяч 489 врачей

В Кыргызстане компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов получают 5 тысяч 489 востребованных врачей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, с 1 июля 2024 года по указу президента компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов предусмотрены востребованным врачам — педиатрам, неонатологам, общим хирургам и анестезиологам-реаниматологам, направляемым на работу в отдаленные районы, малые города и сельскую местность.

По данным Минздрава, с июля 2024-го по апрель 2025-го на эти цели направили 131 миллион 868 тысяч 610 сомов.

С мая 2025-го выплаты приостановили из-за проверок, проводимых фискальными органами. По данным заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, временное недопонимание полностью устранено и выплаты должны возобновить.

В Минздраве отметили, что финансирование будет возобновлено с июля, за май и июнь компенсации также будут выплачены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336437/
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