Более 91 миллиона сомов направлено на ежемесячные компенсации взамен льгот

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции произведен перерасчет размеров ежемесячных денежных компенсаций, выплачиваемых отдельным категориям граждан взамен ранее предоставляемых льгот. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 91,8 миллиона сомов направлено на эти нужды.

По итогам перерасчета 8 тысяч 711 граждан по всей стране получили компенсации на общую сумму 91 миллион 793,6 тысячи сомов.

Перерасчет произведен в рамках реализации указа президента от 18 апреля 2025 года и постановления кабмина от 29 мая 2025 года, уточнили в ведомстве.