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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В селе Маргун построят школу на 225 мест

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с жителями Баткенской области, временно размещенными из-за приграничного конфликта в селе Маргун Лейлекского района.

Во время событий в Баткенской области в Маргун прибыло около 10 тысяч жителей соседних сел, каждый из них получил здесь временный приют.

В ходе встречи глава кабмина и местные жители обсудили ряд насущных проблем.

Улукбек Марипов сказал, что в населенном пункте в ближайшее время начнется строительство социальных объектов, в первую очередь будет построена школа на 225 ученических мест.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192764/
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