Ситуация на границе. В селе Маргун построят школу на 225 мест

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с жителями Баткенской области, временно размещенными из-за приграничного конфликта в селе Маргун Лейлекского района.

Во время событий в Баткенской области в Маргун прибыло около 10 тысяч жителей соседних сел, каждый из них получил здесь временный приют.

В ходе встречи глава кабмина и местные жители обсудили ряд насущных проблем.

Улукбек Марипов сказал, что в населенном пункте в ближайшее время начнется строительство социальных объектов, в первую очередь будет построена школа на 225 ученических мест.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.