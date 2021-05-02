МВД: Ситуация во всех селах на кыргызско-таджикском участке границы стабильная

По состоянию на 2 мая 2021 года ситуация во всех районах и селах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает МВД.

По его данным, ситуация в приграничных селах находится под полным контролем. В настоящее время обстановка на приграничных территориях спокойная.

Никаких ночных перестрелок не зафиксировано.

Сотрудники милиции устанавливают блокпосты и проводят разъяснительную работу с местным населением.

Все приграничные села, пережившие жестокие дни вооруженного конфликта, полностью взяты под охрану, установлены блокпосты, патрульные группы милиции осуществляют деятельность по поддержанию общественного порядка.

В селах Ак-Сай, Кок-Таш, Самаркандек, Орто-Боз, а также в Сулюкте на участке Кызыл-Бель установлены блокпосты, патрульные группы милиции осуществляют обход.

В Кызыл-Кие, Исфане, селах Кулунду, Интернационал, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык, Ак-Арык, Исхака Раззакова, Кызыл-Жол также установлены блокпосты и ведется патрулирование силами милиции.

В Баткене патрульная группа милиции несет усиленную круглосуточную службу в целях охраны общественного порядка и недопущения различных правонарушений.

Кыргызская милиция полностью контролирует автодорогу Ош — Исфана, которая проходит через участок Жака-Орук Ак-Татырского айыльного аймака Баткенского района.

Все патрульные группы милиции работают совместно с добровольными народными дружинами, главами сел, квартальными.

В целях обеспечения безопасности местного населения сотрудники милиции совместно с Внутренними войсками и другими силовыми структурами осуществляют контроль за общественной безопасностью.

На месте всю работу милиции координирует первый заместитель главы МВД Суйун Омурзаков.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.