В Баткенском районе восстановили дорогу в село Орто-Сай после селя

В Самаркандекском айыл окмоту восстановили дорогу, ведущую в село Орто-Сай, поврежденную селевыми потоками. Об этом сообщили в полпредстве президента в Баткенской области.

Для укрепления русла были проведены берегоукрепительные работы и выгружено 60 грузовиков камня. После завершения работ движение по дороге вновь открыли.

Аким района выехал на место и ознакомился с ситуацией. Он поручил профильным службам своевременно проводить профилактические работы для предотвращения подобных ситуаций в будущем.