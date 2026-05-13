15:52
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Общество

В Баткенском районе восстановили дорогу в село Орто-Сай после селя

В Самаркандекском айыл окмоту восстановили дорогу, ведущую в село Орто-Сай, поврежденную селевыми потоками. Об этом сообщили в полпредстве президента в Баткенской области.

Для укрепления русла были проведены берегоукрепительные работы и выгружено 60 грузовиков камня. После завершения работ движение по дороге вновь открыли.

Аким района выехал на место и ознакомился с ситуацией. Он поручил профильным службам своевременно проводить профилактические работы для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373675/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает выращивать фисташки на пустующих землях Баткенской области
Назван регион Кыргызстана, где наиболее популярно страхование жилья
Смытый селем мост в Ак-Таме открыли для движения
В Таш-Кумыре сошел мощный сель после ливней
Сель в Аксы унес автомобиль, люди успели выпрыгнуть из машины
Ущерб от селей в Баткенской области превысил 20 миллионов сомов
Глава МЧС посетил пострадавшие от селей районы Джалал-Абадской и Ошской областей
Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
В Таласском районе сошел сель, пострадали сельскохозяйственные угодья
Сели в Баткене: глава МЧС проинспектировал ликвидацию последствий
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
13 мая, среда
15:40
Кольцевая дорога вокруг Бишкека будет с платным участком Кольцевая дорога вокруг Бишкека будет с платным участко...
15:34
В Сокулукском районе ищут пропавшего мужчину. Особая примета — шрам на ноге
15:26
Электронные браслеты и мобильные приложения меняют систему правосудия в КР
15:20
Женщину, упавшую в канал в Кара-Суу, ищут третий день
15:06
30 ключевых реформ. Аяз Баетов представил итоги дебюрократизации в Кыргызстане