Российский эксперт Семен Уралов прокомментировал 24.kg военную агрессию Таджикистана в отношении Кыргызстана и возникший в результате вооруженный конфликт на границе.

По его словам, ситуация опасная, учитывая национальные амбиции и бедность населения, соблазн велик поиграть в «маленькую победоносную войну».

«Однако, учитывая, что государственность в Кыргызстане находится на стадии разложения, понять первопричины сложно. Самый главный вопрос сейчас — что с этим делать. Единственный способ — открытые публичные переговоры с участием жителей и элит этих регионов, потому как что Бишкек, что Душанбе находятся в другой реальности и при гарантиях России, думаю, возможно решить вопрос в кратчайшие сроки», — считает эксперт.

На мой взгляд, Таджикистан больше не прав в произошедшем. Семен Уралов

Ранее Погранслужба ГКНБ сообщала, что таджикская сторона прекратила обстрел и обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная.

Возобновлено движение автотранспорта по автодороге Ош — Исфана, проходящей через участок Жака-Орук.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.