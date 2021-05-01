Ситуация на границе. Женщины-депутаты просят международное сообщество помочь

Форум женщин-депутатов Жогорку Кенеша во главе с председателем Гульшат Асылбаевой и Совет по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при торага парламента, который возглавляет вице-спикер Аида Касымалиева, направили совместное обращение к председателю Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии Танзиле Нарбаевой.

В обращении отмечено, что 28 апреля близ села Кок-Таш Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел инцидент между жителями приграничных сел, что привело к многочисленным жертвам, большому числу пострадавших, разрушению частных и государственных объектов.

«Мы, как женщины и матери, а также как должностные лица и представители народа, с глубокой горечью в сердце восприняли данный инцидент. Считаем, что между странами, особенно между соседними государствами и народами, которые веками жили бок о бок друг с другом и вместе пили воду из одного ручья, никогда не должно быть конфликтов и разногласий. Несмотря на проводимые переговоры на уровне глав государств и руководителей исполнительной власти, военных ведомств, ситуация в зоне конфликта остается крайне напряженной и имеет тенденцию к эскалации. Страдают мирные жители, женщины и дети», — подчеркивается в обращении.

Женщины-депутаты выступили с призывом к международному сообществу оказать содействие в урегулировании конфликта дипломатическим путем.

Призываем к немедленному прекращению применения оружия, неиспользованию конфликтных методов переговоров, исполнению договоренностей на уровне глав государств о скорейшей деэскалации конфликта и неприменении оружия. Из обращения женщин-депутатов

Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 29 апреля в районе водораспределителя «Головной». После обстрела ряда кыргызских сел за медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.