Ситуация на границе. Россия готова содействовать в урегулировании конфликта

МИД России сделал заявление по поводу итогов переговоров по разрешению военного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Как заявила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, «Россия приветствует договоренности о прекращении огня и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Кыргызстана с Таджикистаном».

Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 29 апреля в районе водораспределителя «Головной». После обстрела ряда кыргызских сел за медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня стороны подписали протокол о прекращении огня и урегулировании ситуации. Таджикские военные покинули ранее занятые кыргызские села. 1-2 мая в Кыргызстане объявили днями траура.