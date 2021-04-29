Инцидент на границе. К митингующим вышел спикер парламента Талант Мамытов

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

К участникам акции вышел спикер парламента Талант Мамытов. Он сообщил, что ситуация находится на контроле кабмина.

Фото 24.kg. К митингующим вышел спикер ЖК Талант Мамытов

«Собрана депутатская группа, которая направится в Баткенскую область. Защита Отечества — долг каждого. Однако все должно решаться дипломатическим путем, путем двусторонних переговоров. За нами наблюдает международное сообщество. Просьба — не усугублять обстановку с призывами ехать в эпицентр конфликта», — сказал Талант Мамытов.

Участники митинга выразили недовольство такими высказываниями.

«Депутаты уже были в Баткене. Но результатов никаких не было», — возразили собравшиеся.

«Если таджикская сторона пойдет на провокации, у нас хватит военных сил, чтобы ответить. МИД Кыргызстана вручит ноту протеста МИД Таджикистана», — ответил Талант Мамытов.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.