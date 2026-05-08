Там, где живет история: бишкекские музеи о героях Великой Отечественной

В Бишкеке музеев, посвященных подвигам героев Великой Отечественной войны, немного. Но те, что есть, стали не просто хранилищами истории, они превратились в живые пространства памяти, куда приходят не только посмотреть, но и прочувствовать атмосферу того времени.
В преддверии 9 Мая особое внимание привлекают два таких места: музей имени Чолпонбая Тулебердиева и музей боевой славы в школе № 62. У каждого из них свой характер и атмосфера, но цель одна — сохранить и передать память о войне следующим поколениям.
Память, собранная по крупицам Музей имени Чолпонбая Тулебердиева открылся в 2026 году — к 80-летию Победы. Он расположен в одноименном парке, который еще недавно был обычным местом для прогулок. Сегодня здесь аккуратные аллеи, цветы и монумент герою-кыргызстанцу.
Экспозиция музея посвящена не только Чолпонбаю Тулебердиеву, но и всем кыргызстанцам, участвовавшим в войне — как на фронте, так и в тылу. По словам директора мемориальных музеев столицы Арман Момахановой, идея заключалась в том, чтобы показать масштаб общего подвига.
Особенность музея — он буквально «собран людьми». Здесь нет случайных предметов — за каждым экспонатом история. Архивные документы, фотографии, письма, медали, удостоверения — многое передали жители города.
«Люди узнают о нас через соцсети, приходят и спрашивают, можно ли передать вещи. Мы все принимаем официально, оформляем и выставляем», — объясняет директор.
Благодаря этому музей пополняется. Недавно, например, сюда передали медаль и документы одного из героев-фронтовиков — Кубата Жуматаева.
Справка 24.kg
Кубат Жуматаев проявил исключительное мужество в боях на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны. 9 сентября 1942 года, после гибели политрука, он взял на себя командование ротой и повел бойцов в атаку. Под его руководством освободили три населенных пункта и уничтожили укрепления противника, отразили несколько контратак пехоты и танков.
Когда Кубат остался один, он решил сражаться до конца. Связав гранаты, боец бросился под танк, остановив немецкое наступление ценой собственной жизни.
Отдельное внимание в музее уделили труженикам тыла. Посетители могут увидеть, как собирались посылки на фронт, работали дети и подростки, как жила страна в условиях войны. Рядом предметы быта: старые патефоны, часы, солдатские вещи.
По словам Арман Момахановой, в музей часто приходят школьники. Да-да, они не только гуляют в парке, но и живо интересуется тем, кто такой Чолпонбай Тулебердиев и какой вклад внес каждый кыргызстанец в Победу. Дети внимательно слушают, задают вопросы, иногда не скрывают эмоций. Для многих это не абстрактная история, ведь в их семьях тоже были фронтовики.
История, которую создают школьникиЕсли музей Чолпонбая Тулебердиева — это пространство городской памяти, то музей боевой славы в школе № 62 — пример того, как история становится личной.
Он появился благодаря инициативе учителя истории Виктора Николаевича Ветрищака и поддержке администрации школы. За годы работы здесь собрали уникальную экспозицию, в которой сочетаются подлинные артефакты и работы учеников.
Но не менее ценны экспонаты, созданные руками школьников. Макеты военной техники, модели оружия, тематические инсталляции — все это сделали из простых материалов: ватмана, пенопласта, гипса. Через такую работу дети буквально проживают историю.
Центральное место в музее занимает композиция «Родина-Мать» — символ памяти и уважения к павшим. Рядом знамена Кыргызстана, России и Советского Союза, подчеркивающие идею братства народов.
Но главное здесь не витрины, а люди. Музей активно живет. Там проходят встречи с ветеранами, уроки мужества, экскурсии для школьников и даже гостей из других стран. Учеников вовлекают в работу с ранних лет.
«Победа — это символ мира, жизни и исторической преемственности», — считают ребята.
И видя это, любой человек понимает, что в Кыргызстане действительно никто не забыт и ничто не забыто.