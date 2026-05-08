Там, где живет история: бишкекские музеи о героях Великой Отечественной

В Бишкеке музеев, посвященных подвигам героев Великой Отечественной войны, немного. Но те, что есть, стали не просто хранилищами истории, они превратились в живые пространства памяти, куда приходят не только посмотреть, но и прочувствовать атмосферу того времени.

В преддверии 9 Мая особое внимание привлекают два таких места: музей имени Чолпонбая Тулебердиева и музей боевой славы в школе № 62. У каждого из них свой характер и атмосфера, но цель одна — сохранить и передать память о войне следующим поколениям.

Память, собранная по крупицам Музей имени Чолпонбая Тулебердиева открылся в 2026 году — к 80-летию Победы. Он расположен в одноименном парке, который еще недавно был обычным местом для прогулок. Сегодня здесь аккуратные аллеи, цветы и монумент герою-кыргызстанцу.

Экспозиция музея посвящена не только Чолпонбаю Тулебердиеву, но и всем кыргызстанцам, участвовавшим в войне — как на фронте, так и в тылу. По словам директора мемориальных музеев столицы Арман Момахановой, идея заключалась в том, чтобы показать масштаб общего подвига.

«Мы хотели показать не только подвиг Чолпонбая, но и вклад всех кыргызстанцев и на фронте, и в тылу», — говорит Арман Момаханова.

Особенность музея — он буквально «собран людьми». Здесь нет случайных предметов — за каждым экспонатом история. Архивные документы, фотографии, письма, медали, удостоверения — многое передали жители города.

«Люди узнают о нас через соцсети, приходят и спрашивают, можно ли передать вещи. Мы все принимаем официально, оформляем и выставляем», — объясняет директор.

Благодаря этому музей пополняется. Недавно, например, сюда передали медаль и документы одного из героев-фронтовиков — Кубата Жуматаева.

Справка 24.kg Кубат Жуматаев проявил исключительное мужество в боях на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны. 9 сентября 1942 года, после гибели политрука, он взял на себя командование ротой и повел бойцов в атаку. Под его руководством освободили три населенных пункта и уничтожили укрепления противника, отразили несколько контратак пехоты и танков. Когда Кубат остался один, он решил сражаться до конца. Связав гранаты, боец бросился под танк, остановив немецкое наступление ценой собственной жизни.

Отдельное внимание в музее уделили труженикам тыла. Посетители могут увидеть, как собирались посылки на фронт, работали дети и подростки, как жила страна в условиях войны. Рядом предметы быта: старые патефоны, часы, солдатские вещи.

Как говорит директор музеев, у солдат между боями выпадали минуты отдыха. Любимым напоминанием о мирном времени для каждого стали письма из дома и патефон с любимыми песнями «Катюша» и «Темная ночь» на пластинках.

По словам Арман Момахановой, в музей часто приходят школьники. Да-да, они не только гуляют в парке, но и живо интересуется тем, кто такой Чолпонбай Тулебердиев и какой вклад внес каждый кыргызстанец в Победу. Дети внимательно слушают, задают вопросы, иногда не скрывают эмоций. Для многих это не абстрактная история, ведь в их семьях тоже были фронтовики.

История, которую создают школьники

Если музей Чолпонбая Тулебердиева — это пространство городской памяти, то музей боевой славы в школе № 62 — пример того, как история становится личной.

Он появился благодаря инициативе учителя истории Виктора Николаевича Ветрищака и поддержке администрации школы. За годы работы здесь собрали уникальную экспозицию, в которой сочетаются подлинные артефакты и работы учеников.

Часть экспонатов привезли из Курска, Липецка, Донецка. Эти поездки, так называемые «вахты памяти», стали важной частью музейной работы.

Но не менее ценны экспонаты, созданные руками школьников. Макеты военной техники, модели оружия, тематические инсталляции — все это сделали из простых материалов: ватмана, пенопласта, гипса. Через такую работу дети буквально проживают историю.

Центральное место в музее занимает композиция «Родина-Мать» — символ памяти и уважения к павшим. Рядом знамена Кыргызстана, России и Советского Союза, подчеркивающие идею братства народов.

Среди редких экспонатов гордость Виктора Николаевича — газета «Правда» от 10 мая 1945 года. Он долго ее искал. В ней первые отклики на Победу, живые эмоции того времени.

Но главное здесь не витрины, а люди. Музей активно живет. Там проходят встречи с ветеранами, уроки мужества, экскурсии для школьников и даже гостей из других стран. Учеников вовлекают в работу с ранних лет.

С пятого класса они начинают посещать музей, а старшеклассники из военно-патриотического клуба «Альтаир» проводят экскурсии.

«Победа — это символ мира, жизни и исторической преемственности», — считают ребята.

Недавно в школьном музее случилось ЧП — прорвало трубу отопления и водой залило часть экспонатов. Несмотря на это, музей продолжает развиваться. Ребята во главе с Виктором Ветрищаком отремонтируют, что смогут, а утраченное воспроизведут заново. Ведь здесь не опускают руки, потому что понимают — их работа важна.

И видя это, любой человек понимает, что в Кыргызстане действительно никто не забыт и ничто не забыто.