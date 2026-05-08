Общество

Великая чистка в Instagram. Мировые звезды стремительно теряют подписчиков

Instagram запустил глобальную чистку ботов и неактивных аккаунтов — мировые звезды с блогерами начали стремительно терять миллионы подписчиков, пишет «База».

Всего за несколько часов было удалено 50 миллионов аккаунтов. Больше всех пострадала Кайли Дженнер — она лишилась 15 миллионов фолловеров. Следом идет Криштиану Роналду с 8 миллионами, а за ним корейская поп-группа BTS, у которой исчезло 7 миллионов. Ариана Гранде недосчиталась 7 миллионов, Селена Гомес потеряла 6 миллионов, Тейлор Свифт — 5 миллионов.

Причиной «великой чистки» стала обновленная модель Meta для выявления фейков. Теперь она агрессивнее отсеивает страницы с неестественной активностью: под удар попали неактивные профили, анкеты без аватарки или описания, аккаунты, созданные ботами, а также купленные через сервисы по накрутке.
