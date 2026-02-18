Депутат Талант Мамытов высказался о роли спикера ЖК в «обращении 75 человек»

Талант Мамытов, получивший сегодня депутатский мандат и принесший присягу в Жогорку Кенеше, высказался об «обращении 75 человек».

Он напомнил, какую роль сыграл парламент в событиях 2020 года, и отметил, что от спикера Жогорку Кенеша зависит многое.

«Если бы он не допустил, чтобы обращение 75 человек прошло в парламент, то проблем не возникло бы. Парламент не орган, который определяет срок полномочий президента или разъясняет нормы Конституции. Можно было подать заявление в Конституционный суд, не создавая интриги и споров, не ставя в неудобное положение депутатов. Парламент в сложные периоды работал как политический кризисный центр, а спикер должен в таких ситуациях быть кризис-менеджером. Нужно не подводить депутатов к пропасти, а найти правильный, справедливый путь и призывать народ, государство к миру. Обязанность спикера — работать по регламенту и улучшать взаимодействие между парламентом и президентом», — сказал депутат.

Талант Мамытов добавил, что «какие бы отношения и договоренности ни были, закон стоит выше». Он отметил, что президента выбирал народ, он исполняет свои обязанности и парламент должен поддерживать правильные, справедливые моменты проводимой руководством страны политики, а в случае выявления ошибок стараться их исправлять и доносить голос народа.

Напомним, ранее ряд общественных деятелей и чиновников выступил с так называемым обращением в адрес главы государства Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбек уулу с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек.

После этого с должности был снят глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Комментируя свое решение, президент говорил, что оно связано с действиями авторов «обращения 75 человек». Также сообщалось о возможной отставке спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу, но в парламенте эту информацию опровергали.

Однако уже через два дня после отставки главы ГКНБ Нурланбек Тургунбек уулу заявил о добровольном уходе с поста.