Снять ограничения с белорусских спортсменов рекомендовал МОК, пишет DW.

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий», — говорится в заявлении организации.



В МОК добавили, что участие спортсменов в международных соревнованиях «не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие в войне или конфликте». Там напомнили, что спортсмены с белорусским паспортом приняли участие, в частности, в Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2026-го в Милане и Кортина д’Ампеццо «без каких-либо инцидентов на спортивной арене или за ее пределами».



Ситуация с Российским олимпийским комитетом (РОК) однако отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси, пояснили в МОК: «НОК Беларуси находится в хорошем положении и соблюдает Олимпийскую хартию. Хотя РОК провел конструктивный обмен мнениями с МОК по поводу своей дисквалификации, он остается дисквалифицированным, пока Комиссия по правовым вопросам МОК продолжает рассматривать этот вопрос».