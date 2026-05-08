13:56
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Спорт

Снять ограничения с белорусских спортсменов рекомендовал МОК

Снять ограничения с белорусских спортсменов рекомендовал МОК, пишет DW.

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий», — говорится в заявлении организации.

В МОК добавили, что участие спортсменов в международных соревнованиях «не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие в войне или конфликте». Там напомнили, что спортсмены с белорусским паспортом приняли участие, в частности, в Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2026-го в Милане и Кортина д’Ампеццо «без каких-либо инцидентов на спортивной арене или за ее пределами».

Ситуация с Российским олимпийским комитетом (РОК) однако отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси, пояснили в МОК: «НОК Беларуси находится в хорошем положении и соблюдает Олимпийскую хартию. Хотя РОК провел конструктивный обмен мнениями с МОК по поводу своей дисквалификации, он остается дисквалифицированным, пока Комиссия по правовым вопросам МОК продолжает рассматривать этот вопрос».
Ссылка: https://24.kg/sport/373119/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
МОК попросил украинских спортсменов не устраивать акции протеста на Играх
МОК разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских турнирах
Глава МОК заявила о готовности допустить спортсменов России до Олимпиады-2026
Впервые в истории Международный олимпийский комитет возглавила женщина
Кыргыз делегациясы Эл аралык Олимпиада комитетинин жетекчиси менен жолугушту
Эл аралык Олимпиада комитетин тарыхта биринчи жолу аял башкарат
Международный олимпийский комитет впервые в истории возглавит женщина
Стипендию Международного олимпийского комитета будут получать 15 кыргызстанцев
Ситуация в Украине. МОК выступил против спортсменов из России и Беларуси
Популярные новости
Призер Олимпиады Жоламан Шаршенбеков прокомментировал состояние своего здоровья Призер Олимпиады Жоламан Шаршенбеков прокомментировал состояние своего здоровья
Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по&nbsp;версии WBC Asia Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по версии WBC Asia
Тепюк вместо гаджетов: как в&nbsp;Бишкеке возрождают игру в&nbsp;лянгу Тепюк вместо гаджетов: как в Бишкеке возрождают игру в лянгу
Кубок Азии по&nbsp;хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
13:46
День Победы. На Иссык-Куле в селе Оттук восстановили памятник «Родина-мать» День Победы. На Иссык-Куле в селе Оттук восстановили па...
13:20
ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса
13:11
Штормовое предупреждение. В КР возможны сели и подъем уровня воды в реках
13:03
Снять ограничения с белорусских спортсменов рекомендовал МОК
12:43
Великая чистка в Instagram. Мировые звезды стремительно теряют подписчиков