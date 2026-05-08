12:40
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали график подачи поливной воды

В Ташкенте завершились переговоры руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главным итогом встречи стало подписание трехстороннего протокола — документом зафиксированы согласованные объемы и режим подачи воды из Токтогульского водохранилища на ближайшие два месяца. Об этом сообщает Министерство энергетики РК.

Минэнерго Казахстана
Фото Минэнерго Казахстана. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали график подачи поливной воды на начало лета

Обеспечение южных регионов достаточными объемами влаги в вегетационный период стало ключевым вопросом повестки. Подписание протокола гарантирует соблюдение графиков попусков воды с Токтогульской ГЭС и снимает неопределенность для аграриев на старте сезона. Это позволит казахстанским и узбекистанским фермерам благополучно и без сбоев пройти начальный этап поливных работ, говорится в сообщении.

Для обеспечения стабильного водоснабжения до конца аграрного сезона страны договорились действовать поэтапно.

Очередная очная встреча руководителей ведомств состоится в середине июня в Бишкеке. На ней предстоит окончательно согласовать графики и подписать объемы попуска воды на последующие критически важные месяцы — июль, август и сентябрь.

Подписание текущего протокола подтверждает высокую эффективность механизма межгосударственного водно-энергетического баланса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373123/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Мэру Бишкека можно задать вопросы напрямую. График встреч Айбека Джунушалиева
Обмеление Иссык-Куля. Из-за полива полей реки не доносят воду до озера
Лайфхак от мэрии: как поливать деревья лопатой — видео из Бишкека
Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?
В Баткене на искусственных ледниках накопили более 1,5 миллиона кубов воды
Турецкая компания AKPLAS инвестирует в завод поливных систем в Кыргызстане
Цена климата: почему глобальное потепление бьет по кошельку кыргызстанцев
Как идет подготовка к поливному сезону в Чуйской области, рассказали на коллегии
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов
БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
12:21
В Узбекистане упростили правила прописки и временной регистрации В Узбекистане упростили правила прописки и временной ре...
12:00
Там, где живет история: бишкекские музеи о героях Великой Отечественной
11:59
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали график подачи поливной воды
11:43
Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА
11:40
Пошлины США на европейские товары будут существенно увеличены, заявил Трамп