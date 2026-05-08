Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали график подачи поливной воды

В Ташкенте завершились переговоры руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главным итогом встречи стало подписание трехстороннего протокола — документом зафиксированы согласованные объемы и режим подачи воды из Токтогульского водохранилища на ближайшие два месяца. Об этом сообщает Министерство энергетики РК.

Обеспечение южных регионов достаточными объемами влаги в вегетационный период стало ключевым вопросом повестки. Подписание протокола гарантирует соблюдение графиков попусков воды с Токтогульской ГЭС и снимает неопределенность для аграриев на старте сезона. Это позволит казахстанским и узбекистанским фермерам благополучно и без сбоев пройти начальный этап поливных работ, говорится в сообщении.

Для обеспечения стабильного водоснабжения до конца аграрного сезона страны договорились действовать поэтапно.

Очередная очная встреча руководителей ведомств состоится в середине июня в Бишкеке. На ней предстоит окончательно согласовать графики и подписать объемы попуска воды на последующие критически важные месяцы — июль, август и сентябрь.

Подписание текущего протокола подтверждает высокую эффективность механизма межгосударственного водно-энергетического баланса.