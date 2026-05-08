Общество

В Узбекистане упростили правила прописки и временной регистрации

Система регистрации в Узбекистане переходит на новый цифровой формат, который делает процесс оформления прописки или временного пребывания значительно быстрее и прозрачнее, пишет Podrobno.uz.

Теперь для того, чтобы подтвердить согласие на регистрацию, владельцу жилья и будущему жильцу не обязательно присутствовать лично — личность и согласие обеих сторон будут подтверждаться удаленно через биометрические системы Face-ID или Mobile-ID.

Новые правила, утвержденные 5 мая, устанавливают четкий регламент. У человека есть 10 рабочих дней, чтобы оформить регистрацию после переезда на новое место. При этом собственник жилья теперь обязан сам уведомлять органы о том, что у него кто-то поселился. Для тех, у кого много недвижимости, введено уточнение: иметь постоянную прописку можно только в одном из своих домов или квартир.

Особый порядок также предусмотрен для защиты интересов семей и прав собственности. Так, несовершеннолетние теперь регистрируются по адресу родителей или опекунов без необходимости получать согласие владельца жилья. При этом закон четко разграничивает право на проживание и право на имущество: наличие регистрации по месту жительства или пребывания не дает гражданину никаких претензий на владение данной недвижимостью.

Для удобства граждан выбор способа оформления остается свободным. Пройти процедуру можно полностью онлайн через портал ЕПИГУ и систему E-xabar berish либо обратиться лично в центры госуслуг, пункты «Умная миграция» или уполномоченные органы.
