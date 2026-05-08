Пошлины США на европейские товары будут существенно увеличены, заявил Трамп

Пошлины США на европейские товары будут существенно увеличены, если Евросоюз не выполнит к 4 июля положения торговой сделки и не снизит пошлины до нулевых показателей. Об этом заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, заключенного в Тернберри, Шотландия, крупнейшего торгового соглашения в истории! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и, как и было оговорено, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился дать им время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен заявила «об очень хорошем разговоре с Трампом».

По ее словам, и США, и ЕС «по-прежнему полностью привержены реализации» заключенного между сторонами торгового соглашения. «Достигнут хороший прогресс в направлении снижения тарифов к началу июля», — отметила она.

Напомним, 1 мая Трамп объявил о повышении таможенных пошлин до 25 процентов на легковые и грузовые автомобили, ввозимые из ЕС в США, обвинив Брюссель в невыполнении договоренностей. В ответ глава ЕК призвала Трампа соблюдать торговое соглашение.

Речь идет о торговом соглашении, заключенном Евросоюзом и США в сентябре 2025 года. Оно предусматривает снижение пошлин на европейский автоэкспорт с 27,5 процента до 15 процентов. ЕС обязался отменить тарифы на все американские промтовары и открыть рынок морепродуктов, молочных товаров, свинины и соевого масла из США.