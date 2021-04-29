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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности в узком составе

Президент Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности Кыргызской Республики в узком составе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Обсуждены меры по снижению уровня напряженности и деэскалации сложившейся ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы, сохранению территориальной целостности страны, обеспечению безопасности жителей приграничных территорий», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что все задействованные государственные органы должны принять необходимые меры по мирному урегулированию сложившейся ситуации.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 11 пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192120/
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